Gabon: Anges Kevin Nzigou accuse Moukagni Iwangou d’avoir affaibli l’opposition en entrant au gouvernement

C’est à l’occasion d’une interview politique exclusive accordée à Gabon Media Time que le Secrétaire exécutif du parti Pour le Changement (PLC) Anges Kevin Nzigou a commenté l’éviction de Moukagni Iwangou du gouvernement Ossouka Raponda I. Pour l’avocat et homme politique, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par son entrée au gouvernement d’Ali Bongo Ondimba a trahi les convictions qu’il véhiculait à travers ses sorties d’antan. Une trahison en outres à l’origine de l’affaiblissement de l’opposition gabonaise.

C’est un Anges Kevin Nzigou, calme et serein comme à son habitude mais bigrement incisif au moment d’aborder plusieurs questions de l’actualité politique gabonaise des dernières semaines. Au cours de l’interview exclusive qui il a accordée à Gabon Mefia Time, l’avocat inscrit au barreau du Gabon est revenu avec objectivité et acerbité sur l’éviction récente de Jean de Dieu Moukagni Iwangou du gouvernement.

Interrogé sur sa vision des événements et par ricochet des membres du Parti pour le Changement prétendument traités de dissidents pour avoir quitté Union et Solidarité, parti dans lequel ils avaient milité aux côtés de Moukagni Iwangou, Anges Kevin Nzigou n’y est pas allé de main morte en battant en brèche les prétentions de certaines personnes. « Nous ne sommes pas des dissidents, les dissidents c’est Moukagni et sa bande. Quand nous avons créé Union et Solidarité, nous avions pour ambition de nous opposer au système Bongo PDG », a-t-il d’abord expliqué avant de lancer la première salve. « Les dissidents sont en réalités ces personnes qui décident de suivre l’argent des postes. Ceux qui sont allés au Gouvernement et à la Sauce du PDG »

Ayant à coeur de faire comprendre à l’opinion que dans les faits, seuls Moukagni Iwangou et ses fidèles doivent être considérés comme des dissidents car ces derniers, en intégrant le gouvernement d’Ali Bongo Ondimba qu’ils prétendent pourtant combattre, se sont éloignés de leurs supposés idéaux, trahissant les Gabonais et au passage, affaiblissant à terme l’opposition gabonaise. « En allant à cette sauce par son entrée au Gouvernement, Moukagni Iwangou a fait du mal à l’opposition gabonaise », a-t-il déclaré.

Poussant la réflexion aux confins de la logique afin que les populations saisissent à quel point l’entrée au gouvernement du « Bantu » le plus célèbre du Gabon a porté atteinte au peu d’espoir que nourrissaient les Gabonais se réclamant de l’opposition, le Secrétaire exécutif du PLC s’est tout d’abord interrogé. « Mais pour quel prix ? Quel est l’effet de l’entrée de de Moukagni Iwangou au gouvernement ? Qu’est ce qui changé dans la classe politique de l’opposition? » avant d’autre part d’apporter la réponse « Moukagni Iwangou a fait en sorte que les Gabonais qui doutent de la crédibilité de la sincérité et de l’intégrité, de l’engagement des hommes politique de l’opposition doutent davantage ».

Pour l’avocat Anges Kevin Nzigou, Jean de Dieu Moukagni Iwangou, en allant à la mangeoire du gouvernement, la félonie et la perfidie en bandoulière, a légitimé l’idée des populations nées de la réalité selon laquelle « les hommes au Gabon s’engagent en politique pour se faire un nom et ensuite aller à la sauce du PDG. Moukagni Iwangou n’a fait qu’enteriner cette idée en grandissant le rang des abstentionnistes notamment ceux qui estiment qu’il est inutile d’aller voter ou de croire en un homme politique crédible. C’est en sens qu’il a affaibli l’opposition », a-t-il démontré.