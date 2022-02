Gabon: Anges James Akanda incarcéré pour inceste et violences

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nommé inspecteur général des services au ministère des Travaux publics, le jeudi 18 juillet 2019, en remplacement d’Hilaire Lendjounda, Anges James Akanda est depuis placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Selon un courrier de la Direction générale de ladite prison, l’intéressé aurait été inculpé pour viol sur mineure moins de 18 ans et violences.

Alors que le scandale sexuel de pédophilie fait la une des médias nationaux et internationaux, il semble que le monde du sport ne soit pas le seul secoué par des affaires de ce type. Pour preuve, un haut cadre de la République aurait décidé de verser dans les actes de viol sur mineure moins de 18 ans et violences. Il s’agit de l’inspecteur général des services au ministère des Travaux publics, Anges James Akanda.

Dans un courrier signé de l’administration carcérale daté du 24 janvier dernier, le Lieutenant Télesphore Ngoussi porte à la connaissance du ministre des Travaux publics « l’incarcération à la prison centrale de Libreville de Monsieur Anges James Akanda », a précisé le Directeur de ladite maison d’arrêt. Une information qui a étonné plus d’un au sein de l’administration dirigée par Léon Armel Bounda.



Pour certains agents, il était inimaginable que leur chef de service verse dans de pratiques aussi ignobles. « Avec toutes les femmes qu’il y a ? Un bel homme de sa trempe », a indiqué une de ses proches collaboratrices. Vu le chef d’accusation, il semble plus que certain que la victime serait sa fille ou une de ses nièces. Fraîchement arrivé à « sans familles », le mis en cause encourt jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et une amende de 50 millions FCFA, conformément à l’article 259 du code pénal. Nous y reviendrons !