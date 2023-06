Gabon : André Vincent Bouassa, candidat à l’élection présidentielle 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 14 septembre 2021, André Vincent Bouassa s’est porté candidat à l’élection présidentielle 2023. C’est depuis les Etats-Unis qu’il a fait sa déclaration par le biais de Facebook. Bien qu’il n’ait pas encore véritablement défini son projet, le président du Mouvement Gabon nouveau et innové (GANI) est déterminé à participer à la chute des Bongo.

Initialement annoncée sur un brin d’humour, le 14 septembre 2021 André Vincent Bouassa a confirmé sa candidature à l’élection présidentielle 2023. C’est par le biais des réseaux sociaux, notamment un direct sur Facebook, qu’il a déclaré se lancer à la course présidentielle. Une candidature annoncée depuis les Etat-Unis, son lieu de résidence.

L’entrepreneur a donné une esquisse de son projet appelé les 3R pour restitution, récupération et réparation. Dans celui-ci, il est question de réconcilier les Gabonais et de partager équitablement les ressources. Il propose de créer des provinces semi-indépendantes. Le Gabon aura un gouvernement provincial et un gouvernement central. Il souhaite faire de la diaspora une province virtuelle à laquelle il allouera 10% du budget du pays.

D’autre part, les confessions religieuses et les organisations non gouvernementales auront un statut particulier et seront les partenaires de son gouvernement dans le cadre du social et de la refondation de nos valeurs. Bien qu’indépendant, son gouvernement mettra les ressources nécessaires pour aider ces structures à atteindre leurs objectifs.

Ancien membre de l’UPG

André Vincent Bouassa est impliqué dans la politique depuis de nombreuses années. En 2011 il représentait déjà l’Union pour le peuple gabonais (UPG) dans la diaspora, notamment du côté des Etats-Unis. Il a également été coordonnateur à Washington pour l’opposition lors de l’élection présidentielle de 2016. Dénonçant une constitution invalide modelée pour pérenniser le pouvoir du président Ali Bongo Ondimba. Absent de la sphère politique pendant plusieurs années, il avait marqué une pause pour atteindre ses objectifs universitaires et professionnels.

Titulaire d’un diplôme en technologie financière décroché à Harvard, André Vincent Bouassa est entrepreneur. Il est notamment le président fondateur de $PayRem Inc. Basée en Caroline du Nord, $PayRem Inc est une société de services financiers, spécialisée dans les envois de fonds et les paiements transfrontaliers électroniques.

Le disciple de feu Pierre Mamboundou, fait son retour avec la volonté d’éjecter Ali Bongo Ondimba et le Parti démocratique gabonais du palais présidentielle. «Le bilan d’Ali Bongo-PDG en lui seul est un certificat d’exclusion à toute élection au Gabon. Je suis l’alternative. Je suis le candidat des « 3R »» a-t-il déclaré en 2022. Pour empêcher une troisième mandature de l’actuel président, André Vincent Bouassa se dit prêt à travailler avec les membres du PDG qui tourneront le dos au «système Bongo».