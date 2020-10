Gabon: Amandine présente nouvel album «Andja M’Okéri»

C’est au cours d’une conférence de presse animée ce samedi 10 octobre 2020 annonçant la sortie officielle de son nouvel album « Andja M’Okéri », autrement dit « l’eau de la rivière », que la reine d’Empire, Amandine, a signé son retour sur la scène artistique gabonaise. Un opus qui fait suite à son album Onkana, sorti en 2014.

Annoncé en grandes pompes, la reine d’Empire, Amandine, artiste tradi-moderne, a enfin présenté à son public son nouvel album. Mélange de genres et de collaboration, il s’intitule « Andja M’Okéri », qui signifie « l’eau de la rivière » et vient prôner la restauration des valeurs maritales, sociétales et culturelles, des valeurs tout aussi indispensables que l’eau.

« A travers le titre de l’album, nous voulons ressortir le caractère indispensable de l’eau, qui est pour nous une source de partage », a expliqué Hervé Oléry, le manager d’Amandine. Et cette dernière de poursuivre en ajoutant qu’« aujourd’hui, nous assistons à des phénomènes inexpliqués. Ceux que nous n’acceptions pas hier, sont devenus normaux aujourd’hui. Il nous faut sensibiliser contre ces dépravations de moeurs et assurer un avenir sain à nos progénitures ».

A travers cet opus de 6 titres, Amandine comme à chacune de ses sorties musicales, se dit prête à sillonner musicalement le Gabon profond et emballer son public grâce à son talent indéniable qui laisse presque toujours les mélomanes satisfaits.