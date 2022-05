Gabon: Alumni Yali lance la 2ème édition du Mulebi de la jeunesse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 16 mai 2022, le président de l’association Alumni YALI Gabon, Anicet Engo a procédé au lancement de la deuxième édition du « Mulebi » de la jeunesse au quartier Glass dans le 4e arrondissement de Libreville. Placée sous le thème « jeunes acteurs de développement » cette initiative vise à forger un réseau actif de jeunes leaders africains.

Après deux ans de pause liée à la crise de Covid-19 le « Mulebi » de la jeunesse revient dans sa seconde édition avec comme objectif de promouvoir la pratique de bonne gouvernance. Pour cette année, les règles et modalités de sélection des candidats se joueront d’abord sur le critère de l’âge compris entre 18 à 40 ans, sur la pertinence du projet ou d’une idée de projet proposé.

Ainsi, 4 modules de formation, comprenant 25 participants par module, seront proposés à l’endroit des jeunes pour un total de 100 participants. Il s’agit du module administration publique, l’entrepreneuriat, la citoyenneté (ONG) et la vie politique. Il faut souligner que les inscriptions ont débuté le 09 mai dernier et prendront fin le 30 juin 2022. Notons que la particularité de cette deuxième édition du « Mulebi », est sans aucun doute la candidature des filles mères et des personnes vivant avec un handicap.

Pour information, le (YALI) Young african leaders initiative a été créé en 2010 par l’ancien président américain Barack Obama. Il favorise la paix et la sécurité à travers le monde et enregistre plusieurs pays africains, le Gabon y compris, en vue du développement de la jeunesse et son épanouissement.

Esther Kengue