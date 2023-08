Gabon : Alternance 2023 dénonce un « soi-disant bulletin unique au profit d’Ali Bongo »

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’annonce par le Centre gabonais des élections (CGE) des modalités pratiques des bulletins de vote pour les élections générales du 26 août 2023 n’a pas manqué de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. La dernière en date est celle de la plateforme Alternance 2023 qui, dans une déclaration rendue publique ce jeudi 03 aout, exigé le « recours au bulletin unique dans les formes qu’il se pratique dans les pays qui utilisent ce mode de vote ».

En effet, les explications données par l’organe en charge de l’organisation des élections politiques n’aura pas convaincu cette plateforme regroupant les partis politiques et personnalités de l’opposition. Pour ces derniers, les justifications fournies par le CGE indiquant que « voter pour l’un reviendra à voter automatiquement pour l’autre » devait induire des problèmes de plusieurs ordres.

Par la voix de son président en exercice, François Ndong Obiang, cette mesure allait avoir des conséquences sur le plan juridique, car portant « gravement atteinte à la liberté du vote telle qu’elle est énoncée par l’article 94 du Code électoral ». Il a souligné qu’elles induisent « une contrainte de vote en faveur d’un candidat ». « Ces nouvelles dispositions violent par ailleurs le principe d’égalité des candidats en introduisant une discrimination dans le traitement entre les candidats indépendants et ceux appartenant à un parti politique », a-t-il martelé. Pis, sur le plan pratique, ce pseudo « bulletin unique » n’avait rien comparable à celui proposé par l’opposition dont la vocation est de regrouper pour chaque type de scrutin tous les candidats en lice.

Pour Alternance 2023, il s’agit ni plus ni moins d’une volonté de faire profiter à Ali Bongo Ondimba des suffrages des candidats de son parti aux élections législatives. C’est donc face à cette situation incompréhensible, qu’il a exigé non seulement que soit respectée la liberté de chacun des électeurs de choisir un candidat à l’élection présidentielle et aux élections législatives, mais aussi que les recours au bulletin unique dans les formes qu’il se pratique dans les pays qui utilisent ce mode de vote.