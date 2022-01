Gabon: Alphonse Louma Eyougha réintègre l’Union nationale

Ecouter cet article Ecouter cet article

La vaste campagne d’adhésion lancée récemment par l’Union nationale vient d’enregistrer un événement majeur. En effet, le 25 janvier dernier, le président de l’ONG Agir pour le Gabon Dr. Alphonse Louma Eyougha a annoncé son retour au sein de cette formation politique qu’il avait quittée plusieurs années en arrière.

S’il a fait le choix d’officialiser son retour à l’Union nationale ce 25 janvier 2022, c’est sans aucun doute pour rendre un hommage particulier à l’ancien secrétaire exécutif feu André Mba Obame. En effet, c’est le 25 janvier 2011 que ce dernier avait prêté serment, comme Président élu, au siège de ce parti.

Dans une publication sur son compte Facebook, le président de l’ONG Agir pour le Gabon a exprimé toute sa fierté de faire son retour dans ce parti qu’il avait quitté quelques années plus tôt pour créer le parti Les Souverainistes. « Je suis habité par un sentiment de légitime fierté, à l’idée de rejoindre le premier parti politique au Gabon dirigé par une femme. Et cela n’était pas gagné d’avance. C’est pourquoi je voudrais en profiter pour adresser mes sincères félicitations aux militantes et militants qui, lors du dernier congrès, ont, de manière tout à fait démocratique, porté Madame Paulette Missambo à la tête de l’Union Nationale », a-t-il indiqué.

Par la suite, Dr. Alphonse Louma Eyougha a tenu à réaffirmer son engagement en faveur du combat pour la démocratie, l’édification de l’Etat de droit, la justice sociale, le bien-être social des Gabonais. Il s’est dit fier de militer au sein de ce parti, car persuadé que l’élection de Paulette Missambo « apportera une respiration éthique et démocratique dans le paysage politique et social gabonais ».