Gabon: Alpha Centauri Mining au cœur de l’action sociale à Ndjolé et sa périphérie

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire liée au Coronavirus, a été catastrophique pour les populations gabonaises et dans le monde. A Ndjolé, grâce aux actions sociales de certaines entreprises, les populations ont pu passer des moments de réjouissances. C’est le cas d’Alpha Centauri Mining qui a placé ses actions RSE (responsabilité sociétale des entreprises) au cœur des préoccupations des communautés environnantes.

Alpha Centauri Mining créée il y a 4 ans, est active depuis quelques années et œuvre pour le bien-être des populations du département d’Abanga-Bigné et de la commune de Ndjolé.

Malgré une conjoncture économique difficile et spécialement marquée par la crise liée au Coronavirus, la société minière a engagé plusieurs actions sociales, notamment l’ouverture d’un dispensaire gratuit pour tous dans sa périphérie, plus de 4500 cadeaux offerts aux enfants, plus de 15 tonnes de nourriture distribuées, des médicaments pour l’hôpital général, le soutien à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, dans le cadre de la campagne Octobre rose, des activités pour protéger l’environnement, divers mécénats et matériels offerts aux écoles et administrations locales, en plus des emplois offerts aux Ndjoléens, pour ne citer que ceux-là. En 2021, ACM entend redoubler d’efforts en aidant le système éducatif de Ndjolé.

Ouverture d’une infirmerie

ACM a ouvert une infirmerie au profit des populations environnantes et pour ses employés. Cette infirmerie est tenue par une infirmière à temps plein, qui consulte et offre des premiers soins gratuits ainsi que l’administration de médicaments à divers patients. Depuis son ouverture en août 2019, l’infirmerie a enregistré près de 2000 consultations. ACM assure sa bonne gestion en allouant un budget mensuel flexible au besoin pour son fonctionnement et son approvisionnement en médicaments.

Plus de 15 tonnes de nourriture, 4 500 cadeaux et des médicaments pour 5 millions de FCFA

Depuis son installation à Ndjolé, Alpha Centauri Mining (ACM) œuvre pour le bien-être des populations de cette localité. Malgré la crise économique qui a durement frappé tous les secteurs d’activité ces dernières années, ACM s’est retrouvée, comme chaque année, aux côtés de nombreuses familles. Pour aider pendant cette période difficile de pandémie de Covid-19, elle a offert 15 tonnes de nourriture à plus de 500 familles et des médicaments d’une valeur de 5 millions de FCFA.

Le préfet de la localité de Ndjolé, Mathurin Kabogui Olouri, remettant le don d’ACM aux populations de Missanga © D.R.

En octobre de la même année, l’entreprise citoyenne a soutenu la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille dans le cadre de la campagne Octobre rose. Le but de cette campagne était de sensibiliser le public aux cancers féminins et de les inciter à se faire dépister afin de les prévenir.

Sapin de Noël au profit des enfants de Ndjolé

Alpha Centauri Mining a décidé de passer les fêtes de fin d’année avec les enfants de Ndjolé et de sa périphérie, en distribuant plus de 2500 cadeaux aux élèves de dix écoles de la commune, le 21 décembre 2020. Un geste de solidarité très apprécié par les familles et les autorités locales.

Il était important pour ACM de concrétiser cet acte car l’entreprise tient à contribuer modestement au sourire d’un enfant pendant cette période festive. En 2019 déjà, ACM avait marqué cet événement avec un don de 2000 cadeaux. L’entreprise souhaite que cet acte ne soit pas isolé, mais qu’il marque le début d’une belle tradition entre les enfants de Ndjolé et elle.

Réhabilitation pour ACM, un projet après la vie de la mine

Il est de notoriété publique que le Gabon est toujours dépendant des importations. Fin septembre 2020, les besoins alimentaires du Gabon représentaient 70,90% des importations totales du pays. Par ailleurs, depuis plus de dix ans, les pouvoirs publics ont déclaré le secteur agricole comme secteur prioritaire. C’est pourquoi les entreprises dont l’activité affecte l’exploitation de la forêt et de ses environs ont l’obligation de la laisser dans l’état initial.

Pour Alpha Centauri Mining, entreprise soucieuse de l’environnement et du bien-être des populations, la vie post-minière doit leur être bénéfique et pour l’Etat grâce à un apport agricole considérable. Ainsi, depuis 2019, ACM a lancé des études sur les sites de Ndjolé. Six clones d’Eucalyptus ont été initialement testés, dont 2 sélectionnés en août 2019 et deux variétés de Melia initialement testées, dont 1 sélectionnée en novembre 2019.

L’agroforesterie pilote est opérationnelle depuis fin 2019 et compte quatre variétés d’Eucalyptus. Les plantes d’eucalyptus sélectionnées mûrissent très rapidement pour être exploitées en 6-7 ans par rapport à la réhabilitation naturelle de la forêt qui peut prendre plus de temps, cela profitera à la communauté locale pour en récolter les bénéfices.

Ce projet agricole très ambitieux porté par Alpha Centauri Mining se déroulera en trois phases dont la première est divisée en trois étapes. La première étape consiste à créer une ferme et qui comprendra un Centre d’Apprentissage Agricole (CAA), à Ndjolé. Pendant trois ans, plus de 20 hectares seront exploités pour la culture de plantains et de manioc à haut rendement. D’ailleurs, un total de 6000 mètres carrés de serre est en cours d’installation, 2000 mètres carrés pour la pépinière et pour accueillir les stagiaires et les 4000 mètres carrés seront utilisés pour planter une variété de légumes à haut rendement.

La deuxième étape « exploitera la ferme comme une entreprise indépendante et durable où les jeunes locaux pourront être formés aux techniques agricoles modernes », ont déclaré les responsables de l’ACM. Douze jeunes par lot seront formés pendant une période de 6 mois à la culture du manioc, de la banane et des légumes en serre, avec une allocation par mois. « Certains jeunes pourront bénéficier d’un emploi à la ferme à la fin de la formation. Les autres auront l’opportunité de créer leurs propres fermes et de recevoir l’assistance technique nécessaire », ont déclaré des responsables d’ACM.

Quant à la troisième et dernière étape, une coopérative est prévue pour commercialiser les produits agricoles et l’aider également dans sa production. ACM prévoit donc de mettre en place une coopérative de femmes pour leur apprendre à fabriquer de l’huile d’eucalyptus.

Objectif, contribuer à l’autosuffisance en Ndjolé en 4 aliments de base

Il faut dire que depuis peu, l’ambition des pouvoirs publics gabonais est d’orienter l’agriculture vers la réalisation des objectifs fondamentaux de l’amélioration durable des conditions de vie des populations rurales, de l’autosuffisance alimentaire, de la contribution accrue de l’agriculture et de l’élevage à la constitution du PIB, la création de nombreux emplois et la lutte contre la pauvreté.

A travers ce projet agricole, Alpha Centauri Mining entend soutenir la vision de l’Etat gabonais dans la réalisation de ces objectifs et dans sa quête d’autosuffisance alimentaire, en focalisant son action sur plusieurs aliments de base, notamment le manioc, les tomates, les piments, le gombo, la laitue, l’aubergine, etc. Cependant, l’entreprise citoyenne a l’intention de commencer avec quatre aliments de base, dont les plantains, le manioc, la banane douce et divers légumes. ACM souhaite avoir le soutien et la bénédiction des autorités pour ce programme « qui tient à cœur » le directeur général de cette entreprise proche des communautés environnantes.