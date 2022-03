Gabon: Ali Bongo va-t-il annoncer la levée du couvre-feu ce soir ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le président de la République Ali Bongo Ondimba fera une adresse à la Nation ce mercredi 9 mars 2022 à 19h45. Si aucune information supplémentaire n’a été rendue publique, les populations espèrent que le Chef de l’État annoncera la levée du couvre-feu et l’assouplissement des mesures restrictives de libertés et ce, en droite ligne de son instruction au gouvernement données lors du dernier conseil de ministres tenu le vendredi 4 mars 2022.

« Ce mercredi 09 mars 2022 à 19h45, le président de la République Ali Bongo Ondimba s’adressera à la Nation », est-il indiqué sur le compte Twitter de la première institution au Gabon. Une annonce fleuve du palais du bord de mer qui semble avoir omis volontairement les thématiques qui seront évoquées dans ledit discours. De quoi conduire l’opinion publique à envisager tous les scénarios possibles.

Dans cette veine, d’aucuns persistent à croire que le numéro un annoncera la levée du couvre-feu et des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur notre territoire. Et ce, du fait qu’en dépit d’une situation épidémiologique maîtrisée et baissière, le Chef de l’État avait lui-même appelé son gouvernement à « proposer, dans les meilleurs délais, une stratégie permettant, d’une part, d’encourager davantage les populations à avoir un schéma vaccinal complet ».



À cet effet, Ali Bongo Ondimba avait instruit, lors du dernier conseil de ministres tenu le vendredi 4 mars 2022, son premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda à tout paramètrer pour « alléger considérablement ou lever certaines mesures barrières telles que le couvre-feu », a-t-il clairement indiqué. Désireux de voir cette éventualité se vérifier, les Gabonais devraient être nombreux devant leurs petits écrans en attendant sagement ce message aux élans salvateurs.