Gabon: Ali Bongo somme le gouvernement d’accentuer les contrôles des prix

Le discours à la Nation du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de la célébration des 62 ans d’accession du Gabon à la souveraineté internationale aura été l’occasion pour ce dernier d’aborder l’épineuse question de l’inflation qui a une incidence sur les conditions de vie des populations. Ainsi, pour résoudre cette problématique le président de la République a instruit le gouvernement d’accentuer les contrôles sur le terrain.

Alors que les prix des produits de première nécessité continuent de subir des hausses incontrôlées soutenues par l’incapacité du gouvernement à résoudre cette question qui alourdit chaque mois le panier de la ménagère, le président de la République a décidé de prendre à bras le corps ce dossier. C’est du moins le sentiment qui ressort de sa récente sortie à l’occasion de son discours à la Nation lors de la fête de l’indépendance.

En effet, le Chef de l’Etat a énuméré les efforts consentis par les pouvoirs publics pour freiner la hausse des prix et réduire le coût de la vie. Il s’agit entre de l’injection de plus de 83 milliards de FCFA en guise des subventions à la pompe, mais aussi plusieurs autres milliards de FCFA additionnels « afin que les prix demeurent bloqués et que plusieurs produits de grande consommation demeurent abordables pour tous. Tel est le cas du pain, du riz ou encore de la bouteille de gaz ».

Par ailleurs, Ali Bongo Ondimba n’a pas manqué de réagir face aux agissements de certains opérateurs qui feraient dans la spéculation avec pour incidence une hausse des prix de certains produits. « Face à certaines dérives, j’ai instruit que le contrôle des prix soit fortement renforcé afin que les efforts consentis par l’Etat vous bénéficient pleinement et ne profitent pas à quelques spéculateurs », a-t-il martelé.