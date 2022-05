Gabon: Ali Bongo somme la CNSS et la CNAMGS de payer les prestations et les salaires des employés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 27 mai 2022, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au palais du Bord de mer, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et le ministre du Budget et des Comptes publics Edith Ekiri Mounombi épouse Oyouomi et les responsables de la caisse nationale de sécurité sociale(CNSS ) et de la caisse nationale d’assurance maladie et garantie sociale (CNAMGS). Il était question pour le numéro un gabonais d’interpeller ces derniers sur la nécessité de régler dans les meilleurs délais les prestations de ces deux entités.

En effet, au cours de cette audience à laquelle à pris part le directeur général de la CNAMGS Séverin Anguilé, le directeur général de la CNSS Patrick Okori et le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor Franck Yann Koubdje, il était essentiellement question d’échanger sur les nombreux dysfonctionnements auxquels font face ces organismes de prévoyance sociale.

Soucieux du bien-être des populations, Ali Bongo Ondimba a ordonné au gouvernement de procéder dans les meilleurs délais au paiement de l’ensemble des prestations des deux entités CNSS et CNAMGS et des salaires des employés afin de préserver la paix sociale. « Pas plus que dans d’autres domaines, je ne tolérerai plus longtemps dans celui-ci la persistance de dysfonctionnements », a averti le chef de l’Etat.



Outre le paiement des prestations et des salaires des employés, le Chef de l’Etat et ses hôtes ont échangé sur la problématique des réformes structurelles à apporter en matière de protection sociale. Le président de la République a ainsi invité les responsables des structures publiques à prendre leurs responsabilités.

Geneviève Dewuno