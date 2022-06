Gabon: Ali Bongo s’imprègne des réalisations du FGIS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 10 juin 2022, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba préside au Palais Rénovation le Conseil stratégique d’orientation du fonds souverain de la république gabonaise (FGIS). Une rencontre qui avait pour objectif, de prendre connaissances des réalisations du FGIS notamment en matière d’investissement.

Au cours de cette rencontre, il était question pour Ali Bongo Ondimba et ses hôtes de faire le point sur la stratégie 2020-2025 du fonds souverain de la république gabonaise. Il était donc question de s’imprégner des profits générés et des profits maîtrisés qui visent à soutenir la stratégie nationale en matière de transformation économique du pays.

Ainsi le Chef de l’Etat et les représentants du FGIS ont dans un premier temps examiné la stratégie d’investissements du FGIS dédiée aux activités respectueuses de l’environnement et dans un second temps il était question de passer en revue les récentes réalisations du fonds souverain de la république gabonaise à travers les actions de ses filiales à savoir Gabon power company, Okoumé capital SA, l’Office pharmaceutique national, FMCT et le Luxury green resorts.

Institué en 2012, le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), a pour mission d’investir pour la concrétisation d’une prospérité partagée au Gabon. En tant qu’opérateur financier, le FGIS obéit aux orientations stratégiques du pays définies dans le Plan d’accélération de la Transformation, présenté en 2021 dans une logique de transformation structurelle de l’économie.

Geneviève Dewuno