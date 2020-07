Gabon: Ali Bongo satisfait de la réforme historique de la CEEAC

Ce jeudi 30 juillet, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEAAC), a présidé la 17ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale. Une session qui s’est déroulée par visioconférence et qui était axée sur la réforme institutionnelle et l’adoption de la stratégie régionale de riposte face à la pandémie de la Covid-19.

5 ans après la tenue de la rencontre de N’Djamena au Tchad, les chefs d’État et de gouvernement se sont réunis par visioconférence pour discuter de l’avenir de la CEEAC. Ainsi, cette 17ème session ordinaire était consacrée à la réforme institutionnelle de la CEEAC et l’adoption de la stratégie régionale de riposte face à la pandémie de la Covid-19.

Lors de son discours, le numéro un gabonais s’est félicité de la ratification du traité révisé de l’organisation par « plusieurs États membres et son entrée en vigueur imminente consacre la mise en place de la Commission de la CEEAC ». Occasion pour Ali Bongo Ondimba d’inviter ses pairs à se réjouir de l’esprit consensuel qui a prévalu dans le choix des membres de ladite Commission.

Sur la réforme, le président en exercice de la CEEAC a souligné que celle-ci permettra de rendre cette Communauté, « plus efficiente pour relever les défis pour lesquels elle a été créée, notamment ceux relatifs à l’Intégration régionale et au développement ». « Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru pour parvenir aux résultats actuels », a indiqué le chef de l’État gabonais.

Au terme de la 17e session ordinaire de ladite conférence, les membres de la Commission, qui remplace le Secrétariat général, ont été nommés. Les Chefs d’État et de gouvernement ont examiné et validé les rapports des travaux des ministres et ont procédé à la désignation des nouveaux responsables de la commission.

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été porté à la tête de l’institution par ses pairs, la Tchadienne Tatchoup Belope Francisca a été désignée vice-présidente de la commission de la CEEAC , cinq commissaires ont également été nommés.