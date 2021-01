Gabon: Ali Bongo salue le rôle des forces de sécurité et de défense dans la lutte contre la Covid-19

C’est au cours de la cérémonie de vœux aux Forces de défense et de sécurité qui s’est déroulée par visioconférence ce mercredi 06 janvier 2021, que le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a tenu à saluer le rôle majeur de ces hommes et femmes dans la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

En effet, devant l’ensemble des responsables des corps des forces de sécurité et de défense, le chef suprême des armées a tenu à rassurer ces derniers sur son engagement à assurer la sécurité du territoire national, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il faut souligner qu’en matière de sécurité le monde fait face désormais à de nouvelles formes de menaces à l’instar du terrorisme, de la piraterie et de la cybercriminalité.

Sur le plan intérieur, Ali Bongo Ondimba n’a pas manqué de saluer l’engagement des Forces de sécurité et de défense dans la gestion de la crise sanitaire notamment dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. « Pour faire face à ces menaces diverses et multiples, le Gabon sait pouvoir compter sur vous. Je sais pouvoir compter sur vous, parce que j’ai pleinement confiance en vous », a indiqué le président de la République.



A cet effet, le numéro un gabonais s’est engagé à ce que « chacune et chacun d’entre vous bénéficie d’une formation appropriée, d’un équipement adéquat et de conditions de vie à la hauteur des risques que vous encourez et des sacrifices que vous consentez pour notre pays ».