Gabon: Ali Bongo salue la memoire d’Ibrahim Boubacar Keita

Le décès le dimanche 16 janvier 2022 de l’ancien président du Mali Ibrahim Boubacar Keita, contraint de démissionner en 2020 après un putsch mené par le colonel Assimi Goïta, n’a pas fini de susciter des réactions au sein de la classe politique internationale. C’est le cas au Gabon où le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a, dans un tweet, tenu à saluer la mémoire de cette illustre personnalité.

Le décès survenu « à la suite d’une longue maladie », a été confirmé par un communiqué du gouvernement de transition malien, dirigé par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga qui fut ministre d’IBK avant de devenir son opposant. Une nouvelle qui n’a d’ailleurs pas manqué de susciter des réactions sur le continent africain.

Dans un tweet, le numéro un gabonais a tenu à saluer la mémoire de celui qui était arrivé à la tête du Mali le 4 septembre 2013. « Je salue la mémoire de feu le Président Ibrahim Boubacar Keïta. Mes condoléances à sa famille et au peuple malien. Le Gabon, en tant que pays frère et membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, se tient aux côtés du Mali, dans sa quête de paix, de stabilité et d’unité », a déclaré Ali Bongo Ondimba.

Il faut souligner que les deux personnalités entretenaient de bonne relation sur le plan personnel et politique. Des excellentes relations sont perceptibles entre les deux pays. La communauté malienne constitue l’une des plus nombreuses au Gabon.