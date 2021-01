Gabon: Ali Bongo réitère à l’armée la place de choix qu’elle occupe dans ses priorités

C’est dans le cadre de la cérémonie de vœux aux Forces de défense et de sécurité tenue ce mercredi 06 janvier 2021, que le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a réaffirmé son attachement aux hommes et femmes, qui dans leurs missions quotidiennes et régaliennes assurent la sécurité des biens, des personnes et du territoire.

C’est un discours fleuve qu’a présenté le Chef de l’exécutif Ali Bongo Ondimba à l’endroit des corps de défense et de sécurité du pays. Occasion pour le numéro 1 Gabonais de féliciter ces hommes et femmes pour les missions accomplies au courant de l’année 2020. Laquelle a été particulièrement plombée par la crise sanitaire liée à la Covid, et dans laquelle ces derniers ont joué un rôle important, mais surtout, de réitérer la place de choix que la défense et la sécurité occupent dans ses priorités.

« La défense et la sécurité, intérieures comme extérieures ont demeuré, demeurent et demeureront toujours au cœur de mes priorités pour accomplir pleinement mon devoir de protection envers nos populations », a martelé Ali Bongo Ondimba, Chef suprême des armées. Une déclaration qui n’a pas vraiment sonné comme un vent nouveau, quand on sait tout son intérêt pour les questions de défense et de sécurité, « gage de la stabilité de tout pays ».

Mais pour Ali Bongo Ondimba, cette responsabilité des Forces de défense et de sécurité passe notamment par l’amélioration des conditions de vie et le renforcement des capacités. « Je veillerai personnellement, en cette année 2021, à ce que chacune et chacun d’entre vous bénéficie d’une formation appropriée, d’un équipement adéquat et de conditions de vie à la hauteur des risques que vous encourez et des sacrifices que vous consentez pour notre pays », a promis Ali Bongo Ondimba.