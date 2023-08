Gabon : Ali Bongo reçoit les lettres de créance des ambassadeurs du Mali et d’Allemagne

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 09 août dernier, le président de la République Ali Bongo Ondimba a reçu les lettres de créances de deux nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au Gabon. Il s’agit des diplomates Horst Gruner d’Allemagne et Elisée Jean Dao du Mali.

La cérémonie circonstancielle, organisée conformément à la pratique diplomatique, a permis l’accréditation de l’ambassadeur de la République du Mali, Elisée Jean Dao près de la République gabonaise et celle de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne Horst Gruner.

Deux ambassadeurs pour un maintien des relations de coopération

En effet, ces rituels d’usage de présentation de lettres de créances ont été ponctués par des entretiens avec le numéro un gabonais. Une opportunité pour les diplomates d’exprimer leur volonté de dynamiser et consolider les relations entre leurs pays respectifs et le Gabon. Mais aussi, d’élargir les domaines d’intérêt commun pour de meilleures relations de coopération.

Qui sont ces nouveaux diplomates ?

L’ambassadeur allemand, Horst Gruner est le 29 juillet 1959 à Killian Stadten. Il est diplômé en sciences politiques et économiques de l’université de Francfort-sur-le -Main en Allemagne et celle de Trenton dans le New-jersey au Etats-Unies. S’agissant de sa carrière de diplomate, il a été au Vietnam, en Tanzanie, au Cameroun, en Algérie pour ne citer que ceux-là.



Concernant le nouvel ambassadeur du Mali au Gabon, Elisée Jean Dao est un militaire de carrière. Après sa maîtrise en commerce international, il obtient un Master en sciences historiques et philosophiques en France et un second Master en études sécuritaires option stratégies. Il faut noter que le Gabon est son premier poste d’affectation en tant qu’émissaire.