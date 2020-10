Gabon: Ali Bongo reçoit les lettres de créance des ambassadeurs de Russie, de Zambie et d’Indonésie

Comme le recommandent les usages diplomatiques, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu ce jeudi 15 octobre les Lettres de Créance de trois nouveaux Ambassadeurs accrédités au Gabon. Il s’agit des nouveaux ambassadeurs de Fédération de Russie, de Zambie et de la République d’Indonésie.

Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet Boubeya, du secrétaire général de la présidence de la République Jean Yves Teale et du directeur de cabinet du président de la République Théophile Ogandaga, Ali Bongo a reçu tour à tour les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de Russie, de Zambie et d’Indonésie.

Il s’agit de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie Iliyas Iskandarov; de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie Friday Musiyalike Nyambe et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Indonésie Usra Hendra Harahap.

Après la cérémonie, les nouveaux chefs de mission diplomatique ont tour à tour eu un entretien avec Ali Bongo Ondimba sur les questions relatives à la coopération bilatérale et multiforme entre le Gabon et leurs pays respectifs. Occasion pour le numéro un gabonais de présenter à ses interlocuteurs le modèle de développement économique de notre pays en soulignant les opportunités d’affaires.

Il les a exhortés à accompagner le Gabon par l’expérience et l’expertise de leurs Etats, dans les secteurs porteurs de notre économie et de tous secteurs d’activités mutuellement avantageux sur le plan bilatéral.