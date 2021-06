Gabon: Ali Bongo reçoit les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs

Ce mardi 29 juin 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu les Lettres de créance des deux nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au Gabon et celles de rappel de leurs prédécesseurs conformément à la pratique diplomatique. Il s’agit entre autres des diplomates de la République fédérale du Nigéria et du Tchad.

Comme le recommandent les usages diplomatiques, le numéro un gabonais a reçu ce mardi 29 juin les Lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon. Une cérémonie qui a été également l’occasion de faire un tour d’horizon des dossiers de coopération bilatérale et multiforme entre le Gabon et leurs pays respectifs.

Ainsi, le chef de l’Etat a reçu tour à tour Raymond Udoffe Brown de la République du Nigéria et Ali Alifei Moustapha de la République du Tchad. Dans la foulée, ces derniers ont eu un entretien avec le chef de l’Etat. Occasion pour ces personnalités d’aborder les questions relatives au renforcement du cadre juridique sur lequel repose les liens de coopération entre ces différents pays. Les opportunités d’investissements en terre gabonaise, ainsi que l’actualité régionale et sous régionale.