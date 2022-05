Gabon: Ali Bongo reçoit les lettres de créance de 7 nouveaux ambassadeurs￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 23 mai 2022, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu, au Palais du bord de mer de Libreville, les lettres de Créance de sept nouveaux Ambassadeurs accrédités au Gabon, ainsi que les lettres de rappel de leurs prédécesseurs conformément à la pratique diplomatique. Il s’agit des ambassadeurs de la République de Serbie, du Royaume de Norvège, de la République de Hellénique, de l’Ordre Souverain de Malte, la République Islamique de Mauritanie, de la République Tunisienne, et Son Excellence Monseigneur Javier Herrera Corona, en qualité de Nonce Apostolique près la République Gabonaise.

La cérémonie circonstancielle, organisée conformément à la pratique diplomatique, a permis l’accréditation de l’ambassadeur de la République de Serbie Milos Perisic, de l’ambassadeur du Royaume de Norvege Jon-Åge ØYSLEBØ, de l’ambassadeur de la République de Hellénique Calliope Douti, de l’ambassadeur de l’Ordre souverain de Malte Jean-Hughes de Pradel de Lamaze, l’ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie Amedi Camara, de l’ambassadeur de la République tunisienne Karim Ben Becher, et de Monseigneur Javier Herrera Corona, en qualité de Nonce Apostolique près la République Gabonaise.

Une cérémonie au cours de laquelle les nouveaux chefs de mission diplomatique en République gabonaise tous non résidents ont échangé tour à tour avec le Président Ali Bongo Ondimba .Occasion pour eux d’évoquer les questions relatives à la coopération bilatérale et multiforme entre le Gabon et leurs pays respectifs.

A cet effet, ils ont été invités par le Chef de l’Etat à effectuer des visites régulières au Gabon afin de rencontrer les ministres sectoriels avec lesquels ils travailleront à l’intensification de la coopération bilatérale, ainsi qu’à la consolidation des relations d’amitié avec leurs pays respectifs, par l’ouverture ou la réouverture d’une mission diplomatique résidente en République Gabonaise.