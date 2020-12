Gabon: Ali Bongo reçoit les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs

Véritable ballet diplomatique ce vendredi 04 décembre 2020 au Palais du bord de mer de Libreville. En effet, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour, les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs accrédités en République Gabonaise ainsi que les lettres de rappel de leurs prédécesseurs conformément à la pratique diplomatique.

La cérémonie circonstancielle, organisée conformément à la pratique diplomatique, a permis l’accréditation de l’ambassadeur d’Egypte Seif Kandeel; de l’ambassadeur de de la République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie Mulugeta Zewdie Michael; de l’ambassadeur du Benin Paulette Adjovi Yekpe; de l’ambassadeur de la République Tchèque Marek Skolol; de l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Confédération Suisse Roger Denzer et de Catharina Gertruida Maria Tjoelker-Kleve, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. A noter qu’après la remise symbolique des lettres d’accréditation, les nouveaux chefs de missions diplomatiques en République Gabonaise ont tour à tour eu un entretien avec le numéro un gabonais. Occasion d’échanger sur les questions relatives à la coopération bilatérale et multiforme entre le Gabon et leurs pays respectifs ainsi que sur des questions d’intérêt commun.