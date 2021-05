Gabon: Ali Bongo reçoit les lettres de créance de 4 ambassadeurs

Ce mercredi 05 mai 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu les lettres de créance des quatres nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au Gabon et celles de rappel de leurs prédécesseurs. Il s’agit entre autres des diplomates d’Algérie, de Suède, du Royaume-Uni et de Belgique.

Comme le recommandent les usages diplomatiques, le numéro un gabonais a reçu ce mercredi 05 mai les Lettres de créance de quatre nouveaux Ambassadeurs accrédités au Gabon. Une cérémonie qui a été également l’occasion de faire un tour d’horizon de la coopération avec ces différents pays.

Ainsi, le chef de l’Etat a reçu tour à tour Abdelhak Aissaoui de la République Algérienne, Henric Rasbrant de Suède, Christian Dennys-McClure, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et Eric Jacquemin de la Belgique. Dans la foulée, ces derniers ont eu un entretien avec le chef de l’Etat.

Il était essentiellement question d’évoquer les questions relatives à la coopération bilatérale et multiforme entre le Gabon et leurs pays respectifs.