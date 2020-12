Gabon: Ali Bongo reçoit le serment d’Olivier Nang Ekomye

Nommé lors du réaménagement du gouvernement intervenu ce mercredi 09 décembre 2020, le désormais ministre de l’Habitat Olivier Nang Ekomye a prêté serment devant le président de la République Ali Bongo Ondimba ce jeudi 10 décembre 2020.

C’est conformément à l’article 15 de la Constitution gabonaise que le nouveau ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme Olivier Nang Ekomi a prêté serment devant le chef de l’Etat. Une cérémonie qui intervient quelques heures après sa nomination au sein du gouvernement Ossouka Raponda au sein de ce département qui était occupé jusqu’à récemment par Léon Armel Bounda Balonzi.

Au cours de cette cérémonie solennelle qui s’est déroulée en présence des membres de la Cour Constitutionnelle, du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et de quelques membres du gouvernement, Olivier Nang Ekomye s’est engagé à remplir pleinement sa mission au service de la nation et des populations.

« Je jure de respecter la Constitution et l’État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l’égard du Chef de l’État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classés secret d’État et dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de celles-ci. Je le jure », a-t-il déclaré.

Au terme de cette prestation de serment, le Président de la République a renvoyé le nouveau promu à l’exercice de ses fonctions.