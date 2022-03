Gabon: Ali Bongo reçoit le serment des membres du Haut-Commissariat de la République 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 14 mars 2022, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a présidé au Palais du bord de mer, la cérémonie de prestation de serment des membres du Haut Commissariat de la République. Un événement qui vient marquer officiellement l’entrée en service de cette institution chargée de l’évaluation, du suivi et de la mise en œuvre de l’action politique du Président de la République en vue de l’amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais.

Nommés lors des conseils des ministres des 4 et 10 mars derniers, les membres de cette institution qui sera dirigée par le Haut-Commissaire Général, Michel Essongué qui sera suppléé dans sa mission par des Hauts commissaires et des commissaires, ont prêtés serment devant le président de la République avant leur entrée en fonction officielle.

Ainsi les 15 membres du Haut Commissariat de la République ont tour à tour prêté serment en ces termes: « Je jure de remplir consciencieusement et scrupuleusement les devoirs de ma fonction, de me comporter en toute circonstance avec dignité et de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de celles-ci et d’agir toujours fidèlement et loyalement envers le chef de l’Etat. Je le jure ! ».

Pour rappel, les Hauts Commissaires ont entre autres comme missions de proposer les modalités de réalisation de l’action politique du Président de la République, de dresser des rapports et bilans de l’activité politique du Chef de l’Etat, d’assurer une veille sur l’état de la situation politique au niveau national avec l’ensemble des acteurs de la vie politique et de promouvoir l’animation du débat politique auprès des populations dans le cadre des prérogatives qui leur sont conférées.