Gabon: Ali Bongo reçoit des émissaires du Tchad et du conseil souverain de transition du Soudan

Le lundi 23 mai 2022, le président de la République Ali Bongo Ondimba a reçu au Palais de Rénovation des émissaires du Tchad et du conseil souverain de transition du Soudan. Objectif, échanger sur les questions politiques et sécuritaires au Tchad et renforcer la coopération bilatérale à travers la signature d’accords dans différents secteurs d’activité avec le Soudan.

En première heure, le chef de l’Etat s’est entretenu avec le ministre des Finances et du Budget du Tchad Tahir Hamid Nguilin, porteur d’un message écrit du Général de transition Mahamat Idriss Deby. Il était question pour ce dernier de faire le point au numéro un gabonais de la situation politique et sécuritaire au Tchad, dans la perspective de l’élection présidentielle prévue dans dix-huit mois

Occasion pour l’émissaire tchadien de féliciter le Ali Bongo Ondimba en qualité de Membre non Permanent au conseil de sécurité des Nations unies, pour la période 2022-2023, et pour saluer le rôle déterminant joué par le Président Ali Bongo Ondimba dans le cadre du processus d’intégration régionale.

Dans un second temps, le président de la République a dévisé avec le Général Ibrahim Gabir Ibrahim, Membre du Conseil Souverain Présidentiel de Transition de la République du Soudan. Les deux personnalités ont examiné l’actualité sous régionale et continentale ainsi que les questions sécuritaires, dans la perspective de la mise en place d’un certain nombre de mécanismes de résolution de crises par les Institutions africaines.

Geneviève Dewuno