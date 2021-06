Gabon: Ali Bongo réceptionne un navire militaire offert par la Chine

C’est ce vendredi 11 juin 2021 que le Président de la République Ali Bongo Ondimba s’est rendu au Nouveau port international d’Owendo (NOIP). Le numéro un gabonais y a réceptionné un navire militaire d’une longueur de 66 mètres, baptisé Jean Léonard Mbini, offert par la République populaire de Chine représentée par son ambassadeur au Gabon, SE Hu Changchun.

C’est en présence du Président de la République, Ali Bongo Ondimba accompagné de son premier ministre et du maire de la Commune d’Owendo que s’est déroulée la cérémonie officielle de remise du navire militaire offert par la République populaire de Chine représentée par son ambassadeur au Gabon, SE Hu Changchun. Ledit présent d’une longueur de 66 mètres peut contenir jusqu’à 21 membres d’équipage pour 1500 nautiques en vitesse économique.

Baptisé du nom du vice-Amiral d’Escadre Jean Léonard Mbini par le Chef de l’Etat, ce patrouilleur « renforce les bâtiments de la Marine nationale et a pour missions principales, la surveillance de nos côtes et espaces maritimes, la lutte contre la pêche illicite et le trafic de toutes natures entre autres », précise le communiqué de la communication de la présidence de la République. Le baptême et le sabrage ont été suivis d’une visite guidée dudit bâtiment.



Un don qui marque un point d’ancrage dans les liens d’amitié entre le Gabon et la Chine. À cet effet, le Chef de l’Etat s’est réjoui de l’excellente relation entre les deux pays. « Je remercie la Chine qui a fait don au Gabon d’un patrouilleur dernière génération. Celui-ci vient utilement renforcer notre flotte destinée à lutter contre la piraterie maritime, la pêche illicite, l’immigration illégale, les infractions à l’environnement et tous les trafics », a-t-il conclu. Vivement un bon usage de ce dispositif militaire.