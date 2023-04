Gabon: Ali Bongo réceptionne 22 conteneurs de médicaments destinés aux hôpitaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 29 mars 2023, le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba s’est rendu à l’Office pharmaceutique nationale (OPN) dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Il était question pour ce dernier de réceptionner 22 conteneurs renfermant l’équivalent de deux années de stock de médicaments destinés à alimenter les pharmacies hospitalières.

22, c’est le nombre de conteneurs qui ont été réceptionnés par le chef de l’État à l’Office pharmaceutique national. Un important lot de médicaments composé entre autres d’antipaludiques, antibiotiques, électrolytes, anesthésiques, antalgiques, anticoagulants, antiseptiques, anti inflammatoires mais également de sérums et de vaccins.

Selon le communiqué de la présidence de la République « chacune des neuf provinces du pays en bénéficie ce qui permettra à la fois de renforcer la disponibilité en médicaments essentiels et d’en diminuer significativement le coût final pour les populations, leur conditionnement étant effectué dans le cadre hospitalier.». Il faut souligner que l’approvisionnement de ce stock s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d’amélioration de l’accès aux médicaments sur l’ensemble du pays.

Initiée par le Président de la République, cette stratégie vise à renforcer les capacités sanitaires partout sur le territoire afin d’assurer une rapidité et une qualité de soins optimales. Elle couvre la totalité des aspects du domaine de la santé notamment les médicaments, la construction et la réhabilitation d’hôpitaux et centres de soins, la formation des personnels entre autres.