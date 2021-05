Gabon: Ali Bongo rappele à Patrice Neveu l’obligation de résultat pour les Panthères

Ce lundi 03 mai 2021, le chef de l’Etat a reçu en audience le sélectionneur national des Panthères du Gabon Patrice Neveu. Il était question lors de cet entretien de discuter de la préparation de l’équipe nationale pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021 et les qualifications pour la Coupe du monde 2022.

C’est accompagné du ministre des Sports Franck Nguema que Patrice Neveu a été reçu ce jour au Palais du bord de mer. Occasion pour ce dernier de faire le point au président de la République de la préparation des Panthères du Gabon surtout après avoir décroché son ticket pour la CAN 2021 qui se tiendra au Cameroun.

Ainsi, lors de cet entretien, Ali Bongo a tenu à réitérer au sélectionneur national son « soutien appuyé et celui de la Nation pour la phase finale de la Can 2021 et les qualifications pour la Coupe du monde 2022 ». Dans la foulée, le chef de l’Etat n’a pas manqué d’inviter son hôte à plus de travail. « Les résultats doivent être à la hauteur de l’espoir de nos compatriotes ! », a-t-il martelé.



Pour rappel, le Gabon avait assuré sa qualification à la CAN après la victoire éclatante 3-0 face aux Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). Depuis lors, la Fédération congolaise (Fecofa) a déposé une réserve auprès de la Confédération africaine de football (CAF) concernant le milieu de terrain gabonais, Guelor Kanga, titulaire ce jour-là, pour obtenir une disqualification du Gabon.