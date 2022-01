Gabon: Ali Bongo promet un meilleur accès aux soins de santé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Discours de vœux à la Nation prononcé ce vendredi 31 décembre 2021 par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba aura été l’occasion pour ce dernier d’annoncer les perspectives 2022 de l’Etat pour le domaine de la santé. Une année pendant laquelle le président de la République compte œuvrer pour garantir aux Gabonais un meilleur accès aux soins de santé.

Ali Bongo Ondimba a décliné son ambition d’améliorer le système de santé au Gabon et les résultats de l’action sanitaire. Dans son discours de vœux à la Nation, le chef de l’Etat a fait mention des axes prioritaires de sa politique en matière de santé en 2022 dans le pays, mettant les individus au centre de soins de santé, partout dans le pays.

« En matière de santé, j’entends rendre les soins et les médicaments accessibles partout sur le territoire. Le déséquilibre qui existe aujourd’hui entre Libreville et le reste du pays sera comblé. Partout, des travaux d’agrandissement ou de réfection des structures sanitaires de proximité ont été lancés. Elles permettront à tous les Gabonais, où qu’ils vivent, de bénéficier des meilleurs soins près de chez eux », a annoncé Ali Bongo Ondimba.

Le 16 septembre 2021, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a signé quatre conventions de marchés avec quatre entreprises pour la réhabilitation de huit centres médicaux à l’intérieur du pays. Des travaux d’envergure financés par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre du Projet d’appui au secteur santé phase 2 (PASS2) et s’inscrivent en faveur de l’opérationnalisation des départements et régions sanitaires tel qu’inscrit dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT). Il ne reste plus qu’à voir ces vœux du chef de l’Etat se matérialiser.