Gabon: Ali Bongo promet la livraison du nouvel aéroport de Libreville et de sa voie de contournement pour fin 2023

Ce lundi 28 février 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu au Palais du bord de mer le Gouverneur de la province de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba qu’accompagnait le Directeur général de GSEZ Airport et d’Arise IIP&IS Igor Nyambie Simard. Il était question pour ces derniers de faire le point au président de la République de l’état d’avancement du projet d’extension de l’Aéroport De Libreville (ADL) et de sa voie de contournement.

En effet, impliquée dans les consultations publiques et évaluations de l’impact desdits travaux sur les populations environnantes, la première autorité administrative de la Province a tenu à faire un point de ce processus. Occasion pour cette dernière de rassurer le chef de l’Etat sur le bon déroulement de cette opération.

Prévue sur un linéaire de 5,7 km avec 2 x 3 voies partant du carrefour Camp de Gaulle au dispensaire d’Okala, le début des travaux est prévu pour juin 2022 sur une période d’un an, et la livraison se fera en juin 2023. Quant aux travaux d’extension de l’Aéroport de Libreville, ils devraient permettre de porter sa superficie à 21000 m2, pour une capacité d’accueil de 2,2 millions de passagers. Lesdits travaux débuteront en juin 2022 pour une période de 18 mois, et l’ouvrage sera livré en février 2024.



Au terme de cette rencontre, le président Ali Bongo Ondimba s’est félicité de l’avancement de ces deux projets avant d’instruire ses hôtes à accélérer la mise en œuvre de ces chantiers d’envergure qui permettront de fluidifier le trafic routier, de booster le développement commercial et socioéconomique de ladite zone, et d’accroître l’attractivité du Gabon au niveau des différentes compagnies aériennes.