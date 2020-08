Gabon: Ali Bongo promet de créer 30 000 emplois d’ici 2023

C’est à l’occasion du traditionnel discours à la nation prononcé ce 16 août 2020, à la veille du 60e anniversaire d’accession du Gabon à la souveraineté internationale que le Chef de l’Etat s’est dit engagé à résorber le chômage des jeunes. En effet, Ali Bongo Ondimba a annoncé la création de 30 000 emplois supplémentaires entre 2020 et 2023.

Alors que le chômage des jeunes a considérablement augmenté, et ce, depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19, le chef de l’État a tenu à rassurer ses compatriotes sur la prise en compte de ce problème qu’est l’insertion professionnelle de la jeunesse. « Dans un monde du travail en constante mutation et de plus en plus sélectif, il est de notre devoir d’offrir à notre jeunesse les outils nécessaires à leur insertion professionnelle », a indiqué Ali Bongo Ondimba face à la nation.

Pour ce faire, le numéro un gabonais a annoncé que « 30 000 emplois supplémentaires seront créés dans les trois prochaines années », a-t-il déclaré. Un ambitieux projet soutenu par la mise en place de deux nouvelles zones économiques spéciales. Il s’agit entre autres de celles de Lambaréné et de Franceville, mais aussi à la troisième transformation de notre bois localement.

Par ailleurs, conscient du déficit dans l’offre de formation spécialisée des élites, le président de la République a annoncé la création de 3 centres de formation qui seront opérationnels dans bientôt. « une nouvelle école d’infirmières et d’infirmiers ouvrira ses portes à Libreville au dernier trimestre 2020 ; du centre des métiers du transport et de la logistique qui sera pleinement opérationnel en fin d’année ; ou encore du Centre de formation AVIC au sein de la zone de Nkok, et dont la première rentrée s’effectuera en 2021», a conclu Ali Bongo à ce propos. Place à la réalisation.