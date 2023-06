Gabon : Ali Bongo plaide pour un meilleur accompagnement des veuves

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est en prélude à la célébration de la 13ème édition de la Journée internationale de la veuve qu’une rencontre a été organisée le lundi 19 juin 2023 au palais rénovation. À cette occasion, Ali Bongo Ondimba a fait le plaidoyer visant à optimiser l’accompagnement des veuves dans les procédures successorales.

Dans l’optique de mettre en exergue la marginalisation des veuves, la fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) a organisé une rencontre à laquelle prenaient part les experts de la question. Le but étant de trouver des solutions idoines aux problèmes de ces dernières. Et, ce, en présence du Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba.

Des situations intolérables pour les veuves

Ali Bongo Ondimba a tapé du poing sur la table par rapport aux différentes situations que traversent les veuves. « Chaque semaine dans notre pays, des veuves sont victimes de spoliations, jetées hors de leurs maisons, laissées sans le sou. Cette situation est intolérable, je ne saurais d’ailleurs pas la tolérer ». Profitant de cette occasion, le chef de l’Etat a plaidé pour un meilleur accompagnement et encadrement.

« Un meilleur accompagnement des veuves concernées doit être envisagé, des failles dans notre droit, notamment successorales doivent être comblées pour que demain, à la douleur de la perte d’un époux, ne viennent plus s’ajouter d’autres malheurs » a-t-il insisté. Ce fut une invite de l’exécutif à ouvrir les portes itinérantes aux procédures successorales et autres que doivent entreprendre les veuves après le départ de leurs conjoints.

Faciliter les démarches administratives

« A quelques jours de la 13e édition de la journée internationale de la veuve pour appeler à un sursaut, des verrous administratifs doivent sauter » a-t-il martelé pour parfaire l’application des droits des conjoints survivants et que les femmes aient plus facilement accès et remplissent promptement les étapes juridiques et administratives pour la reconnaissance de leurs droits.

Au nombre des recommandations des panelistes figurent la réforme de l’état-civil; l’accélération des procédures; la préservation de la dignité; la suppression des délais. Il ont également appelé à décharger les ayants-droit; intensifier la vulgarisation des textes; renforcer les capacités; accompagner les plus vulnérables et amplifier les procédures.