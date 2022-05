Gabon: «Ali Bongo Ondimba: obstination et détermination l’émergence à tout prix» présenté au public

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le samedi 21 mai dernier que l’Ingénieur en génie civil , projeteur minier, manager des organisations et économiste Alain Simplice Boungoueres a présenté de manière officielle sa toute dernière production littéraire. Intitulé, « Ali Bongo Ondimba: obstination et détermination l’émergence à tout prix », cet ouvrage, à caractère politique, dépeint les facettes du Chef de l’État gabonais engagé dans un repositionnement stratégique des accords Nord/Sud, de la bonne gouvernance et du développement durable.

C’est un récit quasiment intimiste que vient de pondre Alain Simplice Boungoueres, parlementaire et témoin oculaire de la transformation efficiente de la stratégie de développement du Gabon sous l’égide d’Ali Bongo Ondimba depuis son ascension au pouvoir. Dans cet ouvrage intitulé, « Ali Bongo Ondimba: obstination et détermination l’émergence à tout prix », l’honorable député du 2ème siège du département de l’Ogoulou s’attèle à présenter en 3 parties de 161 pages les résultats de cette savante analyse rédigée en 5 ans.

Un ouvrage qui met en exergue les efforts consentis par le 3ème Président de la République gabonaise qui ambitionne de faire de notre pays un « Etat émergent ». Une noble vision qui, selon l’auteur, s’appuie sur un esprit de rupture avec les vieilles habitudes. Pourtant, Alain Simplice Boungoueres place le curseur sur l’homme d’État qui a amorcé « le nouveau partenariat Nord/Sud, le changement de paradigme en matière de bonne gouvernance, transformation locale des matières premières, la diplomatie économique, le septennat de la jeunesse et la décennie de la femme ».

En sa qualité d’acteur politique, l’auteur décrypte ces concepts innovants qui concourent à asseoir le bilan d’Ali Bongo Ondimba de 2009 à ce jour. Soit 13 ans de gouvernance qui ont suffi à établir le leadership politique du Gabon sur l’échiquier international. Autant dire que ce livre aux élans initiatiques à la carrière politique, est un matériau nécessaire pour comprendre la vision du numéro 1 gabonais. Le tout avec un style littéraire accessible et sobre qui se veut être « un véritable Aide-Mémoire ». Pour information, âgé de 54 ans, Alain Simplice Boungoueres est un parlementaire diplômé en génie civil , projeteur minier, manager des organisations et économiste.