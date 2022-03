Gabon: Ali Bongo lève le couvre-feu et les mesures restrictives de libertés

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur de son adresse à la Nation faite ce mercredi 9 mars 2022 que le Chef de l’État a annoncé la levée du couvre-feu sanitaire ainsi que l’ensemble des mesures restrictives de libertés, décrétés depuis 2 ans et qui visaient à limiter la propagation de la Covid-19. Pour Ali Bongo Ondimba « l’épidémie de la Covid-19 a nettement reculé dans notre pays et ces mesures ne sont plus justifiées ».

« Je vous annonce la levée de l’ensemble des mesures restrictives de libertés prises dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 », a indiqué le président de la République. Cette levée concerne toute l’étendue du territoire national. Ali Bongo Ondimba a annoncé que le gouvernement devrait mettre en application ses recommandations dans les plus brefs délais.



Par ailleurs, le numéro un gabonais a également appelé les populations à apprendre à vivre avec ce virus au quotidien. Pour ce faire, il a souligné que « le vaccin est la meilleure arme que nous possédons contre le Covid-19 ». Pour rappel, le couvre-feu de 21 heures à 5 heures avait été décrété en 2020 en paralysant certaines activités économiques. Il en était de même pour les mesures restrictives.