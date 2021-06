Gabon: Ali Bongo instruit Ossouka Raponda de régler le conflit homme-faune

Ce lundi 07 juin 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au palais Rénovation le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et quelques membres de son gouvernement. Au menu de cet entretien, plusieurs sujets d’actualité notamment celui sur le conflit Homme-faune après les évènements de Mekambo dans le département de la Zadié.

Le conflit Homme-faune à l’origine des récents événements dans la province de l’Ogooué-Ivindo a fait l’objet de discussions entre Ali Bongo Ondimba et Rose Christiane Ossouka Raponda. Occasion pour le chef de l’Etat d’instruire le gouvernement pour la création d’une commission stratégique pour trouver des solutions pérennes à cette situation qui a une incidence sur les populations.

Ainsi, à travers cette commission stratégique, Ali Bongo Ondimba vise à freiner l’extension du conflit Homme-faune, le trafic illicite des ressources naturelles, et à préserver les populations et les animaux dans leurs environnements de vie respectifs. Une réponse forte surtout après la montée de tension enregistrée ces dernières semaines à Mekambo.

Par ailleurs, cette rencontre a aussi été l’occasion pour le chef du gouvernement de faire le compte-rendu au numéro un gabonais sur le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) auquel elle a pris part qui et s’est tenu à Brazzaville au Congo. Dans la foulée, il était question aussi de faire le point sur la situation politique et sécuritaire du Tchad, entre autres.