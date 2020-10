Gabon: Ali Bongo instruit Ossouka Raponda de mettre en oeuvre les projets prioritaires

Ce mercredi 30 septembre 2020, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais du bord de mer le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Il était question pour le numéro 2 de l’exécutif de faire le point, au président de la République, de l’actualité économique, sécuritaire et sanitaire du pays dans un contexte marqué ces derniers mois par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Cette rencontre qui a été précédée de la cérémonie de remise du rapport de la stratégie de la promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes produit par le cabinet international Rose Fulbright LLP, en collaboration avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a été l’occasion de faire un tour d’horizon de la situation economique, sociale et politique du pays.

Ainsi, Rose Christiane Ossouka Raponda a fait part au chef de l’Etat des perspectives à mettre en place à quelques heures de la présentation de la loi des Finances prévisionnelle 2021 conformément à la déclaration de politique générale. Rappelons que cet entretien s’inscrit dans le cadre des rencontres régulières entre le chef de l’État et le chef du gouvernement.

Au terme des échanges, le Président de la République Ali Bongo Ondimba a instruit le Premier ministre de travailler au fonctionnement optimal des services essentiels à la nation et à la mise en œuvre des projets prioritaires au bénéfice des Gabonais..