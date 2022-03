Gabon: Ali Bongo instruit le gouvernement à plus d’actions sur le terrain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lors de la session du Conseil des ministres de ce jeudi 10 mars 2022, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, après avoir adressé ses vives félicitations à l’ensemble des membres de la nouvelle équipe gouvernementale, a exigé de ces derniers des résultats immédiats et un meilleur investissement sur le terrain afin d’impacter

En effet, dans une publication sur les réseaux sociaux, le chef de l’Etat exprime ses attentes à la suite de la nomination du nouveau gouvernement Ossouka Raponda II. Ainsi, Ali Bongo Ondimba attend du gouvernement de la Performance et surtout la matérialisation de sa vision politique, laquelle vise à être constamment à l’écoute des populations et à améliorer leurs conditions de vie.

« Je veux un gouvernement d’action et de solutions. Et des ministres sur le terrain ! », a déclaré le président de la République. Dans le même temps, il rappele « qu’être ministre, c’est un honneur » mais une grande responsabilité consistant à tout faire, dans son domaine, pour améliorer le quotidien des Gabonais et préparer l’avenir du pays.

Pour réussir ce challenge, le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a d’ailleurs exhorté l’équipe gouvernementale à la Solidarité, à la loyauté et à la fidélité aux institutions, ainsi qu’à l’exemplarité et au travail, valeurs requises par le Chef de l’Etat pour l’accomplissement d’une mission ministérielle.