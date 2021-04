Gabon: Ali Bongo inaugure le Centre Multisectoriel d’enseignement et de Formation professionnelle de Nkok

Ce vendredi 09 avril 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a procédé à l’inauguration du Centre International Multisectoriel d’Enseignement et de Formation professionnelle de Nkok. Cette cérémonie marquée par une visite guidée des lieux a vu la participation du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, du ministre de la Formation professionnelle, Madeleine Berre et des responsables de la Zone Économique Spéciale de Nkok.

Avec pour objectif d’offrir à la jeunesse des formations plus adaptées aux besoins actuels du marché de l’emploi, la construction de cet établissement s’inscrit dans dans le cadre du Plan d’Accélération de la transformation (PAT) impulsé par le Chef de l’Etat dans divers secteurs dont celui de l’éducation et de la formation.

Lancés en 2017, les travaux de construction du Centre International Multisectoriel d’Enseignement et de Formation professionnelle de Nkok ont été réalisés par la société chinoise AVIC International sur une superficie de 14 hectares. Composé de 32 bâtiments regroupés en 4 blocs bien distincts, il dispose également d’un plateau sportif et de trois blocs dont un administratif et deux d’hébergement pour les enseignants et les apprenants.

Doté d’équipements pédagogiques de haute technologie et d’une capacité d’accueil de 1000 apprenants, ce centre d’apprentissage est un campus unique en son genre. Il offre des formations dans des filières variées parmi lesquelles l’ingénierie mécanique, la maintenance des machines de construction agricoles, l’ingénierie de soudage et bien d’autres.



Dans le but de permettre aux jeunes des différentes localités à travers le pays d’avoir accès à une formation professionnalisante, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a décidé d’élargir son champ d’actions. Il a annoncé à cet effet, l’ouverture très prochaine de deux grands centres de formation professionnelle de la même envergure dans les villes de Franceville et Port-Gentil. « Vous savez, la principale richesse d’un pays, c’est son capital humain. Des jeunes bien formés dans des secteurs techniques où il y a de l’emploi, c’est une priorité pour moi », a-t-il martelé, avant d’annoncer sa volonté de prendre « en charge, à titre personnel, l’ensemble des frais de scolarité de tous les élèves de la première promotion de ce centre de formation ».