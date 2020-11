Gabon: Ali Bongo inaugure deux nouvelles usines installées dans la ZERP de Nkok

Ce mardi 10 novembre 2020, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a procédé à l’inauguration de deux nouvelles usines dans la Zone économique à régime privilégié de Nkok, en abrégé ZERP de Nkok. Deux usines qui l’une, produira des médicaments génériques et l’autre sera spécialisée dans le déroulage, la fabrication de contreplaqués, le sciage et le tranchage.

C’est accompagné du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda que le président de la République est allé inaugurer deux usines situées dans la ZERP de Nkok. Il s’agit de Santé Pharmaceutique SA, qui produira localement, au Gabon, des médicaments génériques moins chers et d’une usine spécialisée dans le déroulage, la fabrication de contreplaqués, le sciage et le tranchage du bois.

Pour la première, elle permettra de produire des médicaments à moindre coût, offrant ainsi aux Gabonais de mieux se faire soigner le plus facilement avec des médicaments plus accessibles financièrement. « Première usine de ce type implantée au Gabon, elle produira à la fois pour le marché national et sous-régional, ce qui permettra d’augmenter nos exportations », a indiqué le chef de l’Etat sur sa page Facebook.

La seconde usine quant à elle résulte d’un investissement de 3 milliards de FCFA et participe de la stratégie du Gabon de faire de l’exploitation durable et raisonnée du bois et de sa transformation locale toujours plus poussée l’un des fers de lance de son économie. « Fruit d’investissements directs étrangers (IDE), elles illustrent l’attractivité de plus en plus forte du Gabon aux yeux des investisseurs, mais aussi notre détermination à accélérer la diversification de notre économie et d’en accroître la part de l’industrie », a souligné Ali Bongo Ondimba.