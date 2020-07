Gabon: Ali Bongo exhorte le gouvernement à ne pas se disperser et aller à l’essentiel

Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 juillet 2020 a donné des indications sur les attentes du président de la République, Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba après la nomination de son Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda suivie de la composition du gouvernement devant l’accompagner dans la mission prioritaire de relance économique. A cet effet, le numéro un de l’exécutif a demandé à ce que les membres du gouvernement aillent à l’essentiel.

Les instructions du président de la République sont claires. Au terme du conseil des ministres tenu hier au palais du Bord de mer, le numéro un gabonais a demandé à ce que les affaires de l’Etat soient traitées avec pragmatisme. Le sens des priorités doit ainsi prévaloir chez tous les membres du gouvernement Ossouka Raponda dont la « la Priorité, dans ce contexte de crise multiforme, est la Relance de l’Économie en ce qu’elle impulse le maintien et la création des emplois ».

Dans cette volonté de croissance économique nécessaire à la garantie de la dignité des Gabonais, « le Chef de l’Etat a ainsi exhorté le Gouvernement à ne pas se disperser et aller à l’essentiel » pour matérialiser ce souci d’efficacité qui se concrétise par « l’exigence de résultats concrets, capables d’améliorer significativement et très rapidement le quotidien des Gabonaises et des Gabonais », a-t-on pu lire.

Entre sens de l’exemplarité, lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, le président de la République Chef de l’Etat a réitéré à « l’ensemble des Membres du Gouvernement, son attachement à l’évaluation de l’action gouvernementale et à son intransigeance sur les résultats attendus ». Aucun manquement semble–t-il, ne sera toléré dans l’objectif de « Relance économique, maintien et création d’emplois, consolidation de notre modèle social pour protéger les plus faibles » que s’est fixé l’exécutif. C’est dans cette optique qu’il a déclaré sur sa page facebook « Pas une minute à perdre. Au travail ! ».