Gabon: Ali Bongo et Pacome Moubelet font le point de l’actualité diplomatique

Ce mercredi 04 août 2021 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais Rénovation le ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet Boubeya. Au menu de cette rencontre les questions de coopération internationale notamment l’élection du Gabon au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations-Unies ou encore l’adoption par cette organisation du projet de loi sur l’hygiène menstruelle.

Cette rencontre qui intervient un peu plus de trois semaines après l’élection du Gabon au Conseil non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU était l’occasion pour le membre du gouvernement de faire le point de l’actualité diplomatique. Avec cette élection, le Gabon dispose désormais de trois mandats électifs au sein du système des Nations Unies. Le pays était déjà membre de l’Ecosoc (Conseil économique et social) depuis 2020 et du Conseil des droits de l’Homme depuis 2021.

Autre sujet à l’ordre du jour de l’audience accordée au ministre des Affaires étrangères l’adoption par cette organisation du projet de loi sur l’hygiène menstruelle ou encore l’inscription du Parc national de l’Ivindo sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Tout en se félicitant du leadership du Gabon sur les plans continental et sous régional, Ali Bongo Ondimba a rappelé son attachement aux questions de paix, de sécurité, d’environnement, de changements climatiques, et de l’égalité des genres. Dans cet élan, il exhorte le gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda à redoubler d’efforts afin de conserver ces coopérations bilatérales et le positionnement du Gabon à des postes stratégiques comme celui au Conseil de sécurité des Nations-Unies.