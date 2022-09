Gabon: Ali Bongo en visite au Musée national des arts, rites et traditions￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 13 septembre 2022, le président de la République Ali Bongo Ondimba a effectué une visite au Musée national des arts, rites et tradition du Gabon. Occasion pour le numéro 1 gabonais d’assister à l’exposition virtuelle de la grotte d’Iroungou située dans la province de la Ngounié, placée sous le thème « Iroungou, de l’ombre à la lumière ».

Le Musée national des arts, rites et tradition du Gabon situé dans le 3ème arrondissement de la commune de LIbreville a reçu, hier, un invité de marque en la personne du président de la République. Accompagné des membres du gouvernement, Ali Bongo Ondimba a assisté à une exposition virtuelle de la grotte d’Iroungou découverte par l’archéologue Richard Oslisly en 2018.

Cette grotte renferme de nombreux objets datant du 14e siècle et constitue un précieux patrimoine national. Unique dans la sous-région et sur le continent, elle regorge d’une variété d’objets préhistoriques parmi lesquels 27 squelettes humains, 512 objets métalliques en fer et en cuivre, 127 coquillages percés marins, 39 dents d’animaux, 1490 perles en calcite, des cloches en fer et bracelets en fer et en cuivre. Une richesse culturelle qui confère au Gabon un positionnement important dans l’histoire précoloniale de l’Afrique centrale en exposition jusqu’au dimanche 18 septembre 2022, que le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba n’a pas manqué d’inviter ses compatriotes à le découvrir. « C’est un pan important de notre patrimoine culturel et de notre Histoire. J’invite nos compatriotes, petits et grands, à s’y rendre », a-t-il déclaré.