Gabon: Ali Bongo en visite au complexe scolaire d’Alibendeng

Ce vendredi 14 janvier 2022, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a procédé à la visite du Complexe Scolaire d’Alibendeng. Un nouvel établissement ultra moderne sis au quartier Alibandeng dans le 1er arrondissement de Libreville et qui est voué à accueillir aussi bien les apprenants de ladite zone que ceux des quartiers environnants.

C’est en présence du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, du ministre de l’Education Nationale Pr. Patrick Mouguiama Daouda et d’autres officiels que s’est déroulée cette visite. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement, notamment la découverte des infrastructures mises à disposition des futurs apprenants afin qu’ils bénéficient des conditions optimales de travail.

Le nouvel établissement est une offre supplémentaire au système éducatif afin de répondre à la problématique des effectifs pléthoriques que connaissent certaines structures scolaires. Le complexe scolaire d’Alibandeng a une capacité d’accueil de 45 salles de classe réparties entre le cycle préscolaire, primaire et secondaire. Il est doté d’une bibliothèque, un plateau sportif aux normes avec des terrains de football et de basket-ball, une salle multimédia et 7 logements administratifs.

Il faut souligner que la construction de cet établissement témoigne de l’intérêt que le Chef de l’Etat accorde à la formation et à l’amélioration des conditions d’apprentissage de la jeunesse gabonaise. Un nouvel édifice sorti de terre dans le cadre du projet Pise dans lequel 15 structures scolaires ont été construites ou réhabilitées à ce jour.