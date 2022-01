Gabon: Ali Bongo élévé à la dignité de Grand-croix de l’Ordre de la pléiade

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 28 janvier 2022 se sont clos les travaux de la réunion du bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Une cérémonie qui a été marquée par l’élévation du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre de la pléiade.

C’est des mains du président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi que le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a réceptionné cette distinction la plus élevée de cet ordre honorifique. Il faut souligner que cette cérémonie s’est déroulée en marge de la clôture des travaux de la réunion du bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Cette distinction, même si elle a été remise en l’absence du récipiendaire, vient couronner l’engagement, l’investissement et la contribution du président de la République en faveur du rayonnement des idéaux de la Francophonie. Un engagement perceptible à travers la dynamisation des relations avec d’autres pays membres de cet espace.

A noter que lors de ces assises de Libreville, les parlementaires ont échangé sur d’importants sujets de l’heure et des questions inhérentes au fonctionnement de leur organisation, créée en 1967 et regroupant 90 sections formées par les Parlements et organisations interparlementaires ayant en commun la langue française.