Gabon: Ali Bongo échange avec les responsables de la BEAC et de la commission de la CEMAC

Ce vendredi 16 octobre, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu tour à tour en audience le gouverneur et le secrétaire général de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) Abbas Mahamat Tolli et Désiré Guedon et le président de la commission de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) Pr. Daniel Ona Ondo. Il était question lors de ces entrevues, d’échanger sur les indicateurs macro-économiques de la sous-région mais aussi les réformes menées pour faire face au contrecoup de la crise sanitaire.

En première heure, le numéro un gabonais s’est entretenu avec Abbas Mahamat Tolli et Désiré Guedon respectivement gouverneur et Secrétaire Général de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. Au menu de cet entretien avec les responsables de l’institution financière la situation actualisée des principaux agrégats macro-économiques dans la sous-région, les niveaux de croissance appréciables du Gabon, les réserves de changes, la stabilité monétaire et du système bancaire.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a également échangé avec le président de la Commission de la CEMAC le Pr. Daniel Ona Ondo. Il a été question de faire le compte rendu des dispositions et réformes prises pour faire face aux chocs économique et sanitaire dans la région CEMAC. Profitant de cette occasion les deux hommes ont abordé l’organisation du 16 au 19 novembre prochain d’une table ronde qui planchera sur le plan de relance de l’économie dans la communauté.

Au terme de cet entretien, le Président de la République s’est satisfait des efforts accomplis par les deux institutions sous régionales. Des orientations claires leur ont été données pour la poursuite des réformes engagées en vue de la relance de nos économies.