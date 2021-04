Gabon: Ali Bongo échange avec le président de la BDEAC

Ce mardi 13 avril 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience le président de la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC) Fortunato-Ofa Mbo Nchama. Cette rencontre qui s’est déroulée au palais Rénovation a été l’occasion pour les deux personnalités d’échanger sur les questions du fonctionnement et de la situation de financement de ladite institution.

C’est accompagné de Marie Delphine Lemanga Emande épouse Mbiake représentante résidente et Roku Gaetjens Yourdy chef de division gestion des portefeuilles de la BDEAC que le président de l’institution financière sous régionale a été reçu en audience par le numéro un gabonais. Occasion pour les deux personnalités d’échanger sur le fonctionnement de l’institution, sur la situation de financement de cette dernière au cours des années écoulées, mais aussi sur les questions de coopération entre le Gabon et la Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

Désireuse d’accompagner le Gabon dans la concrétisation de ses projets de développement, la BDEAC se porte garante pour l’accompagnement des PME. En effet, à travers le groupe Cofina cette institution a initié la construction des tronçons kogo-Akurenam dont l’objectif est de relier le Gabon et le Sud-est de la Guinée Équatoriale. Cela dans le but de développer plusieurs activités dans ce contexte de crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Sans oublier la production et l’interconnexion des réseaux électriques et de communication.

Pour rappel, les projets d’envergure comme la mise en place de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok (ZERP), le port d’Owendo et bien d’autres encore, illustrent la forte implication de la Banque communautaire dans le développement du pays. La BDEAC à travers son président se dit toujours prête à accompagner la politique de diversification de l’économie gabonaise. C’est dans cette perspective que de nombreux projets communs ne cessent de voir le jour, vecteurs de croissance et de développement du Gabon.