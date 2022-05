Gabon: Ali Bongo échange avec la sous secrétaire d’Etat Wendy Sherman 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 6 mai 2022 Le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman au palais Rénovation. Un entretien qui a permis aux deux personnalités d’échanger sur des sujets d’intérêt commun, à savoir la lutte contre les changements climatiques, la protection de l’environnement et de la biodiversité.

En effet, au cours de leurs échanges, le président de la république et la sous-secrétaire ont évoqué plusieurs points notamment la solidité de la coopération multisectorielle entre les deux pays mais également les voies et moyens pour combattre le terrorisme, la violence transfrontalière et la piraterie maritime. Des maux qui sont sources d’instabilité et de nombreux drames sur le continent.

Wendy Sherman a félicité l’engagement et le leadership du premier citoyen gabonais en matière de lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la nature. Un engagement qui fait du Gabon un pays de référence en matière de gestion et de conservation des forêts et de la biodiversité, et qui lui a valu cette reconnaissance de la communauté internationale.

Au terme de leur rencontre, les deux personnalités se sont réjouies de leur parfaite collaboration entre les deux pays qui luttent contre les mêmes maux, notamment dans le domaine sécuritaire et environnemental.