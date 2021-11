Gabon: Ali Bongo échange avec Emmanuel Macron à l’Elysée

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 12 novembre 2021 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a été reçu par le président Français Emmanuel Macron au palais de l’Elysée. Une rencontre au sommet qui a permis aux deux personnalités d’échanger sur des sujets d’intérêt commun notamment la paix et la sécurité, les changements climatiques et surtout la coopération entre le Gabon et la France.

Présent à Paris pour la 4ème édition du forum de Paris pour la paix, le numéro un gabonais a profité de cette occasion pour échanger avec le chef de l’Etat français. Occasion choisie pour Ali Bongo Ondimba de réaffirmer à ce dernier l’engagement du Gabon en faveur de la paix mais surtout de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes.

Il n’a pas manqué de relever avec son hôte la problématique des inégalités due aux changements climatiques. Ainsi, le chef de l’Etat a sans aucun doute rappelé à Emmanuel Macron l’impact de ces changements sur le continent africain et qui devrait suggérer la mise en place de compensation financière pour soutenir les pays africain à s’adapter à la nouvelle donne climatique.

En bonne place de cette rencontre entre Ali Bongo Ondimba et Emmanuel la coopération bilatérale entre les deux pays qui sont au beau fixe. « La relation singulière entre le Gabon et la France est historiquement forte. Elle l’est d’autant plus aujourd’hui que nous partageons nombre de combats prioritaires en commun : la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’environnement, la place des femmes dans la société, la nécessité du multilatéralisme pour un monde plus pacifié et équitable, etc », a indiqué le chef de l’Etat.