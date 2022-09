Gabon: Ali Bongo dissout le ministère des Travaux publics

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce lundi 12 septembre 2022 que le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a annoncé la dissolution du ministère des Travaux publics (TP). Une décision prise par décret du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba en « colère par rapport aux lenteurs » et à la dégradation des voies sous le nez et à la barbe de Leon Armel Bounda Balonzi.

À la faveur de sa déclaration faite ce jour, Rose Christiane Ossouka Raponda a annoncé l’engagement du Chef de l’État dans la lutte contre l’insalubrité à Libreville mais également dans l’intérieur du pays via l’organisation d’un concours de l’arrondissement le plus propre et une nouvelle subvention de 2 milliards FCFA par ville. Par ailleurs, le Chef du gouvernement a révélé que « par décret du Président de la République, Chef de l’Etat, en date de ce jour, le Ministère des Travaux Publics, de l’Equipement et des Infrastructures, est-il dissous ».

Selon le Premier ministre, cette décision du chef de l’État est consécutive aux « très nombreuses récriminations des populations, concernant la forte dégradation des voiries urbaines de notre pays ». Ayant déclaré qu’il ne serait heureux que lorsque les populations le seraient, Ali Bongo Ondimba a tenu à exprimer « sa colère par rapport aux lenteurs, constamment observées et dénoncées par lui, dans la réhabilitation du réseau routier national ». Ce pan ministériel est dorénavant rattaché à la primature.