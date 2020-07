Gabon: Ali Bongo devise avec les chefs de forces de sécurité et de défense

Le président de la République chef suprême des armées Ali Bongo Ondimba a reçu pour une séance de travail, les différents généraux et chefs de forces de sécurité et de défense le lundi 13 juillet 2020 pour évoquer la question relative à la protection des personnes et des frontières gabonaises en pleine période de covid-19.

Cette Task force sur la sécurité qui a eu lieu au palais du bord de mer réunissant l’ensemble des commandants en chef des forces de défense et de sécurité avait pour objet de faire le point autant sur le dispositif de sécurité et de défense que les missions de chaque corps de défense.

C’est d’ailleurs ce qu’à annoncé sur sa page facebook, le chef de l’Etat Ali Bongo ondimba. « Je me suis entretenu ce lundi 13 juillet 2020 à la Présidence de la République avec les commandants en chef des différents corps chargés de la sécurité intérieure et extérieure de notre pays au sein de l’Armée et de la Police » a-t-il annoncé.

Soucieux de la nécessité de maintenir nos objectifs sécuritaires, le numéro un gabonais a tenu à rappeler l’une de ses préoccupations ultimes en tant que chef suprême « En tant que chef de l’Etat du Gabon, la protection des populations, entendue au sens large, est la première de mes attributions et l’une de mes principales préoccupations » a-t-il indiqué.